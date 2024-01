Jeux en Bois Boulleret, dimanche 11 février 2024.

Jeux en Bois Boulleret Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

Rejoignez nous pour une journée mémorable de diversité ludique !La Maison des Jeunes est fière de vous présenter un tournoi d’awalé, mettant en vedette des jeux en bois issus de quatre coins du globe africain, asiatique, européen et américain.

Plongez dans l’univers captivant de l’awalé africain, découvrez la stratégie du Shogi asiatique, explorez les classiques européens tels que les échecs, et plongez dans la richesse des jeux américains autochtones.

Rechargez vos esprits avec des boissons et régalez vous d’une collation,.

route de Cosne

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



