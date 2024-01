Bourse aux jouets Boulleret, samedi 10 février 2024.

Bourse aux jouets Boulleret Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

Vous êtes à la recherche de trésors pour les petits et les tout-petits ? Ne manquez pas notre incroyable Bourse aux Jouets, Vêtements et Matériel de Puériculture qui se tiendra à Boulleret ! Buvette et restauration sur place

Et ce n’est pas tout ! Profitez d’une journée agréable avec notre buvette sur place, proposant des rafraîchissements délicieux . De plus, une restauration savoureuse sera également disponible pour combler vos petites faims.

Ne manquez pas cette occasion de faire des trouvailles exceptionnelles tout en passant un moment convivial en famille.

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



