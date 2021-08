Bouliac Parking du stade Bouliac, Gironde Bouliac on The Rock 13ème édition Parking du stade Bouliac Catégories d’évènement: Bouliac

Bouliac on The Rock 13ème édition Parking du stade, 18 septembre 2021, Bouliac. Bouliac on The Rock 13ème édition

Parking du stade, le samedi 18 septembre à 11:00

Exposition de voitures américaines et Concerts tout au long de la journée avec les groupes **Satan Jokers, Back in town, Existance, Marcellus Rex, Sépcial guest Patrick Rondat.** Stands fringues – Disques vyniles – Goodies – Buvette – Tombola – Restauration _**Journée animée by Zégut**_ # INFO PASS SANITAIRE # : Conformément aux directives gouvernementales, toute personne majeure devra présenter son pass sanitaire valide (papier ou numérique) pour accéder au festival.

Entrée libre

Expo voitures américaines, Concerts de rock, Stands Parking du stade Rue de l’Esplanade 33270 Bouliac Bouliac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T21:00:00

Lieu Parking du stade Adresse Rue de l'Esplanade 33270 Bouliac Ville Bouliac