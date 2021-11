Bouliac fête noël Centre bourg, 10 décembre 2021, Bouliac.

Bouliac fête noël

du vendredi 10 décembre au dimanche 12 décembre à Centre bourg

### **Vendredi 10 décembre de 18h à 23h** **18 h** : Ouverture du Marché de Noël (exposants : gastronomie, créateurs, artisans…) **18h30** : Photocall avec le Père-noël et ses acolytes Olaf & Comète le renne Carrousel **20h30** : Concert gospel de « Bordeaux Gospel Academy » à l’église Saint Siméon le Stylite. Gratuit sur réservation au préalable en mairie 05 57 97 18 22 ou sur l’appli Citymag . Passe sanitaire et masque obligatoire ### **Samedi 11 décembre de 11h à 22h** **11h** : Ouverture du marché de noël **15h30** : Lecture contes de noël **16h** : Photocall avec le père noël et ses acolytes Olaf et le Comète le renne Carrousel ### **Dimanche 12 décembre de 10h à 18h** **10h** : Ouverture du marché de noël **15h30** : Lecture contes de noël **16h** : Photocall avec le Père-noël et ses acolytes Olaf et Comète le renne Carrousel Vente de sapins Restauration sur place avec foodtruck Vin & chocolat chaud seront là pour vous réchauffer ! _**Entrée sur le site gratuite / Passe sanitaire et masque obligatoires**_

Marché de noël, concert gospel, carrousel, animations pour les enfants

Centre bourg Place Chevelaure 33270 Bouliac Bouliac Gironde



