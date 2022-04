Bouliac fête les enfants Parking du stade, 22 avril 2022, Bouliac.

Bouliac fête les enfants

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Parking du stade

Programme ——— ### **Du 22 au 24 avril à partir de 14h** ### *Fête foraine* Parking du stade **Vendredi 22 avril 2022 à 20h** Centre culturel François Mauriac Spectacle jeune public “La brigade des agents sucrés” _Bienvenue futurs agents de la B.A.S ! Nous serons vos formateurs pour faire de vous des agents secrets hors paires._ _De bêtises en bêtises mais en tentant de garder notre plus grand sérieux,_ _nous embarquerons petits et grands dans notre aventure dégantée et comique, pleine de magie, de ballons, d’acrobaties et une énorme dose de rires et de bonne humeur ! Vous repartirez tous ! Agents de la B.A.S avec votre équipement d’espion et votre carte d’agent !_ Durée 50 min Entrée libre et gratuite **Samedi 23 avril 2022 à partir de 16h** Parade des merveilles et Calèche Place Chevelaure **Dimanche 24 avril 2022 à partir de 16h** Chasse aux œufs géante Place Chevelaure [[https://www.ville-bouliac.fr/bouliac-fete-les-enfants-2/](https://www.ville-bouliac.fr/bouliac-fete-les-enfants-2/)](https://www.ville-bouliac.fr/bouliac-fete-les-enfants-2/)

Entrée libre

Fête foraine, spectacle jeune public “La brigade des agents sucrés”, parade des merveilles en calèche et chasse aux œufs géante

Parking du stade Rue de l’Esplanade 33270 Bouliac Bouliac Gironde



2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T22:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T22:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T19:00:00