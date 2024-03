Bouliac fête les enfants Centre bourg Bouliac, vendredi 5 avril 2024.

Bouliac fête les enfants Fête foraine, Carnaval, Boum, Jeux olympiques des familles et bulles de savon géantes 5 – 7 avril Centre bourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T16:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T20:00:00+02:00

Fête foraine , carnaval , Boum , jeux olympiques des familles et bulles de savon géantes… Un beau week-end pour les enfants où fête et bonne humeur seront les maîtres mots !

Programme :

Du 5 au 7 avril : Fête foraine au parking du stade

Horaires d’ouverture : vendredi 5 avril de 16h à 22h / samedi 6 avril de 14h à 23h30 et dimanche 7 avril de 14h à 20h

Samedi 6 avril : Carnaval

– Défilé costumé à 15h place Chevelaure avec des danses et percussions brésiliennes interprétées par la compagnie Maunaïma.

– Boum à 16h au centre culturel François Mauriac avec distribution de bonbons.

Dimanche 7 avril : Jeux Olympiques des enfants et des familles & Bulles en scène.

De 14h à 18h sur la place Chevelaure

> Jeux olympiques artistiques et coopératifs. Adresse, équilibre, acrobaties, jonglerie et mime-clown… tentez l’aventure avec la compagnie Abac’Art.

> Bulles en scène sur fond musical : Davidof, savonnier, façonne et confectionne des bulles de savon géantes ! Un attrait ludique incomparable, une invitation à la rêverie et à l’émerveillement avec la compagnie Abac’Art.

Centre bourg Place Chevelaure 33270 Bouliac Bouliac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

fête foraine manèges

Mairie de Bouliac