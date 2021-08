Bouliac Parc de Vialle Bouliac, Gironde Bouliac fête la rentrée Parc de Vialle Bouliac Catégories d’évènement: Bouliac

### Les mauvaises conditions météo du 13 juillet n’ont pas permis de fêter la fête nationale alors la ville de Bouliac a décidé à la place de fêter la rentrée ! **Alors rendez-vous le samedi 4 septembre au Parc de Vialle pour un agréable moment festif !** AU PROGRAMME : 20h – ouverture du point restauration 21h – 1ère partie concert du groupe « Les gars d’à côté » 22h – retraite aux flambeaux 22h30 – feu d’artifice musical 23h – 2ème partie avec DJ Thomas **Passe Sanitaire obligatoire** [**[https://www.ville-bouliac.fr/bouliac-fete-la-rentree/](https://www.ville-bouliac.fr/bouliac-fete-la-rentree/)**](https://www.ville-bouliac.fr/bouliac-fete-la-rentree/)

