Médiévales de Bouliac Bouliac, 6 septembre 2019 20:00, Bouliac.

6 – 8 septembre 2019 Sur place Accès gratuit aux moins de 10 ans Tarifs : 6 euros par jour – carte jeune 4 euros par jour http://www.medievalesdebouliac.fr

Les 6, 7 et 8 septembre, pour la 21e édition des Médiévales, venez à Bouliac découvrir le Moyen âge grandeur nature !

Les Médiévales de Bouliac

Les 6, 7 et 8 septembre, pour la 21e édition des Médiévales, venez à Bouliac découvrir le Moyen âge grandeur nature !

Retrouvez les guerriers vikings et les archers du XIIIe siècle, les fauconniers, échassiers, musiciens et théâtreux qui animeront, deux jours durant, les Médiévales de Bouliac sur un thématique inédite, entre Haut et Bas Moyen Âge…

Banquet-spectacle le vendredi soir, bal et spectacle de feu en nocturne le samedi, concerts en église le samedi et le dimanche, jeux et ateliers pour enfants.

Animations non-stop de 12h à 23 h le samedi et de 11h à 19h le dimanche

Accès gratuit aux moins de 10 ans

Tarifs : 6 euros par jour – carte jeune 4 euros par jour

Information : 06 60 16 61 69 – @MedievalesdeBouliac www.medievalesdebouliac.fr

Le programme

Vendredi 6 septembre 20h00 Grand banquet-spectacle animé par toutes les compagnies – Salle des fêtes de Bouliac. Manipulations et jongleries de feu à la fin du repas

Samedi 7 septembre 12h00 Début des animations • Ouverture des jeux, camps, ateliers et tavernes, du marché

Parmi les temps forts de la journée : Spectacles de fauconnerie, démonstrations des archers et des guerriers vikings, animations sur les camps, théâtre de rue, déambulations d’échassiers et d’Hommes-livres, musique et danse, concert en l’église (Compagnie Celestiæs)

en nocturne

19h30 Restauration et animations à la Taverne de Poton avec la Ferme de Sirguet

20h00 Bal médiéval sur le parvis de l’église – Compagnies Pescaluna et Celestiæs

22h00 Spectacle de feu dans le grand pré – “Flammes éphémères”, par la compagnie Tan Elleil

23h00 Fermeture du site

Dimanche 8 septembre 11h00 Ouverture des jeux, camps, ateliers et tavernes, du marché médiéval

Ouverture des jeux, camps, ateliers et tavernes, du marché médiéval Dimanche 8 septembre 14h00 Début des animations

Parmi les temps forts de la journée : Spectacles de fauconnerie, démonstrations des archers et des guerriers vikings, animations sur les camps, théâtre de marionnettes, déambulations d’échassiers et d’Hommes-livres, musique et danse, concert en l’église (Compagnie Pescaluna)

Dimanche 8 septembre 19h00 Farandole de clôture des Médiévales de Bouliac 2019

Farandole de clôture des Médiévales de Bouliac 2019 Les 7 et 8 septembre

Activités permanentes Camp d’archers (Les archers de Roland) • Camp de raid de Vikings (BerserkrS) • Exposition de rapaces (Vol en Scène) • Jeux et ateliers …

Spectacles ponctuels Fauconnerie (Vol en Scène) • Échassiers (Tan Elleil) • Théâtre de marionnettes (Via Cane) • Déambulation d’Hommes-livres (Cie Kéras) • Musique • Concerts…

Pour les enfançons Initiations sur les camps (Archers de Roland, BerserkrS) • Jeux médiévaux (cie Vrehnd) Jeux anciens (Lou Béret’) • Jeux anciens (Ludothèque du Centre Culturel de Bouliac) Calligraphie (Scripta) • Teinture (Brin de couleurs) • Travail du bois (La Trace du Geste) Spectacles, animations et autres démonstrations, à voir et à revoir…

Le village des marchands Les échoppes d’une vingtaine d’artisans et marchands

Etancher sa soir et faire bonnes ripailles

La Taverne d’Amanieu – Gourmandises et hypocras – Estaminet de l’Association Amanieu de Bouliac

La Taverne de Poton – restauration et boissons avec les “Producteurs de Pays” – Scène ouverte aux troubadours, théâtreux et fauconniers de passage

Bouliac Place Camille Hostein 33270 Bouliac Gironde

vendredi 6 septembre 2019 – 20h00 à 00h00

samedi 7 septembre 2019 – 12h00 à 00h00

dimanche 8 septembre 2019 – 11h00 à 20h00