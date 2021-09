Médiévales de Bouliac 33270 BOULIAC, 11 septembre 2021 12:00, Bouliac.

11 et 12 septembre Sur place Accès gratuit aux moins de 10 ans Tarifs : 6 euros par jour – carte jeune 4 euros par jour

Pour vivre le moyen-âge en grandeur nature, à portée de canon de Bordeaux

Les 11 et 12 septembre, pour la 22e édition des Médiévales, venez à Bouliac découvrir le Moyen âge grandeur nature !

Retrouvez les acrobates, jongleurs, musiciens et théâtreux, les routiers et paysans, le spectacle « chevalier vs cavalier sarrazin », la danseuse aux perroquets, les jongleurs-minute, Ragondine la guérisseuse, les hommes-livres qui animeront, deux jours durant, les Médiévales de Bouliac.

Nombreux jeux et ateliers pour les enfants.

Bal et spectacle en nocturne le samedi, concerts en église le samedi et le dimanche,

Animations non-stop de 12h à 23 h le samedi et de 11h à 19h le dimanche

Avec les compagnies Al Cantara, Brins de couleurs, CLEM, Désirer les Etoiles, Doune, Elodie la danseuse aux perroquets, Krless, Mandalas, Mortes Payes, Portes de l’Histoire, Vrehnd, Waraok

Information : 06 60 16 61 69 – @MedievalesdeBouliac www.lesmedievalesdebouliac.com

Le programme 2021

Samedi 11 septembre

12h00 Ouverture des jeux, camps, ateliers et tavernes, du marché médiéval. Animations et spectacles en continu

19h30 Restauration et animations à la Taverne de Poton avec la Ferme de Sirguet

20h00 Bal médiéval sur le parvis de l’église

22h00 Spectacle nocturne

23h00 Fermeture du site

Dimanche 12 septembre

11h00 Ouverture des jeux, camps, ateliers et tavernes, du marché médiéval

14h00 Animations en continu

19h00 Farandole de clôture des Médiévales de Bouliac 2021

Les 11 et 12 septembre

POUR LES ENFANÇONS Initiations sur camp des Mortes Payes • Jeux médiévaux (cie Vrehnd) • Jeux anciens (Ludothèque du Centre Culturel de Bouliac) Calligraphie (CLEM) • Teinture (Brin de couleurs) • Spectacles, animations et autres démonstrations, à voir et à revoir…

LE VILLAGE DES MARCHANDS Les échoppes d’une vingtaine d’artisans et marchands

ÉTANCHER SA SOIF et FAIRE BONNE RIPAILLE

La Taverne d’Amanieu – Gourmandises et hypocras – Estaminet de l’Association Amanieu de Bouliac

La Taverne de Poton – restauration et boissons avec les “La Ferme de Sirguet” – Scène ouverte aux troubadours, jongleurs et théâtreux

33270 BOULIAC Place Chevelaure 33270 Bouliac Gironde

samedi 11 septembre – 12h00 à 23h00

dimanche 12 septembre – 11h00 à 19h00