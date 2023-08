MEDIEVALES DE BOULIAC 33270 BOULIAC Bouliac, 9 septembre 2023 12:00, Bouliac.

MEDIEVALES DE BOULIAC 33270 BOULIAC Bouliac 9 et 10 septembre

Les Médiévales de Bouliac un véritable musée (vivant) à ciel ouvert ! 9 et 10 septembre 1

http://www.facebook.com/MedievalesdeBouliac

Les Médiévales de Bouliac – 9 et 10 septembre 2023

A Bouliac, pendant les Médiévales, il se passe toujours quelque chose !

Aménagement optimal des espaces, éclectisme de la programmation, convivialité, restauration de bon goût aux tables des tavernes, site superbe dominant la Garonne et Bordeaux, la capitale régionale, classée par l’UNESCO au Patrimoine de l’Humanité…

Tout est prévu pour que le visiteur se sente bien sur ces Médiévales et y trouve, durant deux journées, de quoi largement étancher sa soif d’images fortes, de pouvoir « visiter et approcher » le Moyen Âge au plus près par le biais de la musique, des armes, outils et costumes, des spectacles, ateliers ou jeux…

Les acteurs

waraok musique, bal • compagnons de l’aurore musique, jongle, danses, saynètes, spectacle de feu • quempas musique, concerts, bal • kanahi jonglerie, échassiers, comédie médiévalo-burlesque, cracheurs de feu • désirer les etoiles hommes livres • mesnie de Barbazan camp de combattants et de vie au XIVe siècle • vol en scène fauconnerie • a la hache lancer de hache • brins de couleurs atelier teinture végétale • clem atelier calligraphie • lou beret jeux de table • vrehnd jeux médiévaux • ludothèque de bouliac jeux de société

La 24ème édition en bref

samedi 9 septembre

Ouverture du site à 12h

Animations, spectacles, jeux et ateliers, marché médiéval à partir de 12h

Nocturne 19h30 repas animé à la taverne Poton • 20h15 bal sur l’esplanade • 21h30 spectacles de feu • 23h fermeture du site

dimanche 10 septembre

Ouverture du site à 11h • Animations spectacles, jeux et ateliers, marché médiéval de 11h à 19h

l’accès au site les 9 et 10 septembre

Le droit d’entrée (8€ par jour – gratuit moins de 10 ans) donne libre accès à tous les spectacles, jeux et ateliers, y compris durant la nocturne

Les contacts

association Amanieu de Bouliac • Mairie • 05.57.97.18.18

www.lesmedievalesdebouliac.com www.facebook.com/MedievalesdeBouliac

33270 BOULIAC Place Chevelaure Bouliac 33270 Gironde