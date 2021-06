Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Boulev’art et Lafayette en scène Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Boulev’art et Lafayette en scène Villeneuve-sur-Lot, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Villeneuve-sur-Lot. Boulev’art et Lafayette en scène 2021-07-15 – 2021-07-15 Place Lafayette Boulevard G. Leygues et place Lafayette

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Des artisans investissent le boulevard Georges Leygues, expositions de produits et créations.

En suite de la place Lafayette aux boulevards déambulations de différentes formes artistiques, théâtre de rue, musique etc.. Des artisans investissent le boulevard Georges Leygues, expositions de produits et créations.

