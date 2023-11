Les Bubbles Sisters – Fééries d’hiver Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Les Bubbles Sisters – Fééries d’hiver Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence, 16 décembre 2023, Valence. Valence,Drôme Déambulation en musique avec échassières et bulles de savons géantes.

Durée : 30 minutes..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Musical stroll with stilt-walkers and giant soap bubbles.

Duration: 30 minutes. Desfile musical con zancudos y pompas de jabón gigantes.

Duración: 30 minutos. Musikalischer Spaziergang mit Stelzenläufern und riesigen Seifenblasen.

Dauer: 30 Minuten. Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Adresse Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Village de Noël Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence latitude longitude 44.930592;4.89369

Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/