Le Bal des bulles – Fééries d’hiver Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence, 10 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Deux chanteuses manient l’art des bulles et des chansons à l’Orgue de Barbarie pour le plaisir des petits et grands.

Durée : 45 minutes..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Two female singers wield the art of bubbles and songs on the barrel organ to the delight of young and old.

Duration: 45 minutes.

Dos cantantes femeninas esgrimen el arte de las burbujas y las canciones en el organillo para deleite de grandes y pequeños.

Duración: 45 minutos.

Zwei Sängerinnen handhaben die Kunst der Sprechblasen und Lieder auf der Drehorgel zur Freude von Groß und Klein.

Dauer: 45 Minuten.

Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme