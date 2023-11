Danses et musiques traditionnelles – Fééries d’hiver Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Danses et musiques traditionnelles – Fééries d’hiver Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence, 3 décembre 2023, Valence. Valence,Drôme Danses traditionnelles de la région avec le groupe Empi & Riaume.

Durée 30 minutes..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional dances from the region with the Empi & Riaume group.

Duration: 30 minutes. Danzas tradicionales de la región con el grupo Empi & Riaume.

Duración: 30 minutos. Traditionelle Tänze aus der Region mit der Gruppe Empi & Riaume.

Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d'Évènement: Drôme, Valence

