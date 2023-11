Destination Dévoluy – Fééries d’hiver Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence, 2 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez à la découverte des Stations du Dévoluy. Initiation au biathlon et tir laser..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the Dévoluy resorts. Introduction to biathlon and laser shooting.

Venga a descubrir las estaciones de Dévoluy. Iniciación al biatlón y al tiro con láser.

Entdecken Sie die Stationen des Dévoluy. Einführung in den Biathlon und Laserschießen.

Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme