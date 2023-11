Danses anglaises traditionnelles – Fééries d’hiver Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence, 26 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La compagnie Montilisio Salto vous invite à découvrir ce spectacle joyeux et festif autour des danses du 18e siècle.

Durée : 30 minutes..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Montilisio Salto company invites you to discover this joyful, festive show based on 18th-century dances.

Running time: 30 minutes.

La compañía Montilisio Salto le invita a descubrir este espectáculo alegre y festivo basado en danzas del siglo XVIII.

Duración: 30 minutos.

Das Ensemble Montilisio Salto lädt Sie ein, diese fröhliche und festliche Aufführung rund um Tänze aus dem 18.

Dauer: 30 Minuten.

