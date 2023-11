Activités de montagne – Fééries d’hiver Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Activités de montagne – Fééries d’hiver Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Valence, 25 novembre 2023, Valence. Valence,Drôme Initiation biathlon, ski roue, présence de mushers avec leurs chiens de traîneaux.

Proposé par Les Stations de la Drôme..

2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

Boulevards Bancel et Clerc, Fontaine Monumentale Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Biathlon initiation, ski wheel, mushers with their sled dogs.

Proposed by Les Stations de la Drôme. Introducción al biatlón, a la rueda de esquí y a los mushers con sus perros de trineo.

Propuesto por Les Stations de la Drôme. Einführung in Biathlon, Radski, Musher mit ihren Schlittenhunden.

