Rétro Festival Boulevard Yves Guillou Caen, 2 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Bienvenue pour cette 14eme édition !

Avec plus de 35 000 visiteurs, 600 véhicules exposés, le Retro Festival de Caen est un rendez-vous unique, l’un des rassemblements majeurs dans le domaine en Normandie.

Cette année nous fêterons les 60 ans de la Porsche 911, sans oublier les 100 ans de MG, les 70 ans d’Austin-Healey et les 75 ans de la 2CV.

Tout en conservant ce qui fait l’ADN de cette manifestation : le circuit de la Prairie, les Concours d’Etat et d’Elégance, la vente aux enchères, les parades, baptêmes, la présences des exposants..

Samedi 2023-09-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-03 19:00:00. .

Boulevard Yves Guillou Hippodrome de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Welcome to the 14th edition!

With over 35,000 visitors and 600 vehicles on display, the Caen Retro Festival is a unique event, one of the major gatherings of its kind in Normandy.

This year we’ll be celebrating the 60th anniversary of the Porsche 911, as well as the 100th anniversary of MG, the 70th anniversary of Austin-Healey and the 75th anniversary of the 2CV.

All the while, we?ll be preserving the DNA of the event: the Prairie circuit, the Concours d?Etat and d?Elégance, the auction, parades, baptisms and the presence of exhibitors.

¡Bienvenido a la 14ª edición!

Con más de 35.000 visitantes y 600 vehículos expuestos, el Caen Retro Festival es un acontecimiento único, uno de los mayores encuentros de este tipo en Normandía.

Este año celebraremos los 60 años del Porsche 911, los 100 años de MG, los 70 años de Austin-Healey y los 75 años del 2CV.

Todo ello conservando el ADN del evento: el Circuit de la Prairie, el Concours d’Etat y el Concours d’Elégance, la subasta, los desfiles, los bautizos y la presencia de expositores.

Willkommen zur 14. Ausgabe!

Mit mehr als 35.000 Besuchern und 600 ausgestellten Fahrzeugen ist das Retro Festival in Caen ein einzigartiges Ereignis und eines der größten Treffen dieser Art in der Normandie.

Dieses Jahr feiern wir das 60-jährige Jubiläum des Porsche 911, 100 Jahre MG, 70 Jahre Austin-Healey und 75 Jahre 2CV.

Dabei wird alles beibehalten, was die DNA dieser Veranstaltung ausmacht: die Rennstrecke La Prairie, die Concours d’Etat und Concours d’Elégance, die Auktion, die Paraden, die Taufen und die Präsenz der Aussteller.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité