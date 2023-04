CUIR Boulevard Winston Churchill, 13 mai 2023, Le Mans.

Dans un corps à corps puissant, deux hommes harnachés jouent à manipuler le corps de l’autre. Le plaisir précautionneux qu’ils prennent à se transformer l’un pour l’autre en instrument, en agrès, en terrain de jeu ou en champ de bataille les engage dans une lutte consentie. Entre traction et attract.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Boulevard Winston Churchill Le Plongeoir – Cité du Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



In a powerful hand-to-hand combat, two harnessed men play with each other?s bodies. The careful pleasure they take in transforming each other into an instrument, a piece of equipment, a playground or a battlefield engages them in a consensual struggle. Between traction and attraction

En un poderoso combate cuerpo a cuerpo, dos hombres con arneses juegan con el cuerpo del otro. El minucioso placer que sienten al transformarse mutuamente en un instrumento, una pieza de equipo, un campo de juego o un campo de batalla los enzarza en una lucha consentida. Entre la tracción y la atracción

In einem kraftvollen Nahkampf spielen zwei Männer mit Gurten damit, den Körper des anderen zu manipulieren. Das vorsichtige Vergnügen, das sie dabei empfinden, sich gegenseitig in ein Instrument, ein Gerät, ein Spielfeld oder ein Schlachtfeld zu verwandeln, verwickelt sie in einen einvernehmlichen Kampf. Zwischen Ziehen und Anziehen

