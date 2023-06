FIT Family Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage, 15 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Jeux, tournois et sports pour toute la famille ! Venez vous défiez en famille !.

2023-07-15 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-15 16:30:00. .

Boulevard Wattier Sur la plage, face au poste de secours principal

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Games, tournaments and sports for the whole family! Come and challenge your family!

¡Juegos, torneos y deportes para toda la familia! ¡Ven y desafía a tu familia!

Spiele, Turniere und Sport für die ganze Familie! Kommen Sie und fordern Sie sich mit der ganzen Familie heraus!

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité