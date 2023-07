Les apéritifs de l’été Boulevard Wattier Merville-Franceville-Plage, 8 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Les soirées d’été sont là, alors profitez d’un apéritif sur un air des années 80 à 2000 à la brasserie du minigolf..

2023-07-08 18:30:00 fin : 2023-07-08 21:00:00. .

Boulevard Wattier Brasserie du mini-golf

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Summer evenings are here, so enjoy an aperitif to a tune from the 80s to the 2000s at the minigolf brasserie.

Las noches de verano ya están aquí, así que disfruta de un aperitivo al son de los años 80 y 2000 en la brasserie del minigolf.

Die Sommerabende sind da, also genießen Sie einen Aperitif zu einer Melodie aus den 80er bis 2000er Jahren in der Minigolf-Brasserie.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité