Show cabaret transformiste Act 4″spécial halloween » Boulevard Vissaguet Bas-en-Basset, 28 octobre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Soirée dansante avec une nouvelle équipe d’artistes transformiste

Victoria idole , Candy Williams, Joy et roxy

Nouveau chanteur lucay melvin à la voix puissante

Dress code halloween

1 surprise pour toute personne déguisée – places limitées -.

2023-10-28 20:00:00

Boulevard Vissaguet Salle municipale

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Dance party with a new team of transformist artists

Victoria idole , Candy Williams, Joy and roxy

New singer lucay melvin with powerful voice

Halloween dress code

1 surprise for every person in costume – places limited –

Fiesta de baile con un nuevo equipo de artistas transformistas

Victoria idole , Candy Williams, Joy y roxy

Nueva cantante lucay melvin con una voz potente

Código de vestimenta para Halloween

1 sorpresa para todos los que se disfracen – las plazas son limitadas

Tanzabend mit einem neuen Team von Transforming Artists

Victoria idole , Candy Williams, Joy und roxy

Neuer Sänger lucay melvin mit kraftvoller Stimme

Dresscode halloween

1 Überraschung für jede verkleidete Person – begrenzte Plätze –

