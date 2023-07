La Toison d’Art – « Un soir à Varsovie », Les Voix orthodoxes de Varsovie Boulevard Villebois-Mareuil Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo La Toison d’Art – « Un soir à Varsovie », Les Voix orthodoxes de Varsovie Boulevard Villebois-Mareuil Saint-Malo, 18 août 2023, Saint-Malo. Saint-Malo,Ille-et-Vilaine .

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

Boulevard Villebois-Mareuil Eglise Notre-Dame des Grèves

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-07-13 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Boulevard Villebois-Mareuil Adresse Boulevard Villebois-Mareuil Eglise Notre-Dame des Grèves Ville Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Boulevard Villebois-Mareuil Saint-Malo

Boulevard Villebois-Mareuil Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/