Marché complice Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 22 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Marché qui se déguste. Artisans de qualité, cuisine de Chefs, Atelier pour grands et petits.

Le Collège Culinaire de France, association co-présidée par Alain Ducasse et Alain Dutournier, qui représente près de 3000 artisans sur tout le territoire organise pour la 5e édition, et toujours sous l’impulsion du célèbre fromager affineur luzien Beñat MOITY, son Marché Complice avec la participation de près de 40 artisans, chefs et producteurs.

Dégustations sur place et vente à emporter.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 15:00:00

Boulevard Victor Hugo Les halles

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A market to savour. Quality craftsmen, chefs’ cuisine, workshops for young and old.

The Collège Culinaire de France, an association co-chaired by Alain Ducasse and Alain Dutournier, which represents nearly 3,000 artisans throughout France, is organizing its 5th Marché Complice, with the participation of nearly 40 artisans, chefs and producers.

On-site tastings and takeaways

Un mercado para saborear. Artesanos de calidad, cocina de chefs, talleres para grandes y pequeños.

El Collège Culinaire de France, asociación copresidida por Alain Ducasse y Alain Dutournier, que representa a cerca de 3.000 artesanos de toda Francia, organiza su 5º Marché Complice, de nuevo bajo el impulso del famoso madurador de quesos de Luz, Beñat MOITY, con la participación de cerca de 40 artesanos, chefs y productores.

Degustaciones in situ y comida para llevar

Ein Markt, den man probieren kann. Qualitätshandwerker, Küche von Chefs, Workshops für Groß und Klein.

Das Collège Culinaire de France, ein Verband unter dem gemeinsamen Vorsitz von Alain Ducasse und Alain Dutournier, der fast 3000 Handwerker in ganz Frankreich vertritt, organisiert zum fünften Mal unter der Leitung des berühmten Käsers und Affineurs Beñat MOITY aus Luz seinen Marché Complice, an dem fast 40 Handwerker, Küchenchefs und Produzenten teilnehmen.

Verkostungen vor Ort und Verkauf zum Mitnehmen

