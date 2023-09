Village gourmand aux Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 14 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Le temps d’un week-end, retrouvez sur le parvis des Halles, toutes les créations originales de pintxos des restaurants du quartier.

Musiques et animations durant tout le week-end.

Liste des participants sur le site www.saintjeandeluz.boutique.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 22:00:00. .

Boulevard Victor Hugo

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the duration of the weekend, discover all the original pintxo creations from local restaurants on the Halles forecourt.

Music and entertainment all weekend long.

List of participants at www.saintjeandeluz.boutique

Durante un fin de semana, encontrará en la explanada de Les Halles todas las creaciones originales de pintxos de los restaurantes del barrio.

Música y animación durante todo el fin de semana.

Lista de participantes en www.saintjeandeluz.boutique

Ein Wochenende lang finden Sie auf dem Vorplatz von Les Halles alle originellen Pintxos-Kreationen der Restaurants des Viertels.

Musik und Unterhaltung während des gesamten Wochenendes.

Liste der Teilnehmer auf der Website www.saintjeandeluz.boutique

