MARCHÉ DE NOËL DE CAZOULS-LÈS-BÉZIERS Boulevard Victor Hugo Cazouls-lès-Béziers, 3 décembre 2023, Cazouls-lès-Béziers.

Cazouls-lès-Béziers,Hérault

L’esprit de Noël s’apprête à faire son retour à Cazouls-lès-Béziers avec le marché de Noël. Tout au long de la journée, les artisans et producteurs locaux se rassemblent pour proposer leurs créations uniques et délicieuses avec une multitude de stands, tous plus colorés et décorés les uns que les autres.

Animations toute la journée.

Restauration sur place..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Boulevard Victor Hugo

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie



The Christmas spirit is back in Cazouls-lès-Béziers with the Christmas market. Throughout the day, local artisans and producers gather to offer their unique and delicious creations, with a multitude of stands, each more colorful and decorated than the last.

Entertainment all day long.

Catering on site.

El espíritu navideño está a punto de volver a Cazouls-lès-Béziers con el mercado de Navidad. Durante todo el día, artesanos y productores locales se reunirán para ofrecer sus creaciones únicas y deliciosas en multitud de puestos, cada uno más colorido y decorado que el anterior.

Animación durante todo el día.

Restauración in situ.

Der Geist der Weihnacht bereitet sich in Cazouls-lès-Béziers mit dem Weihnachtsmarkt auf seine Rückkehr vor. Den ganzen Tag über versammeln sich lokale Handwerker und Produzenten, um ihre einzigartigen und köstlichen Kreationen mit einer Vielzahl von Ständen anzubieten, von denen einer bunter und dekorierter ist als der andere.

Animationen den ganzen Tag über.

Verpflegung vor Ort.

