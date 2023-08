Journée de l’enfance Boulevard Victor Hugo Casteljaloux, 9 septembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Journée de l’enfance au Parc Municipal organisé par les Z’Anims J

14h : début des activités : escape game, dessins manga, maquillage, sumo, structures gonflables, mascotte, jeux en bois et pleins d’autres activités

16h30 : goûter offert aux enfants

17h30 : spectacle de bulles.

2023-09-09

Boulevard Victor Hugo Parc municipal d’Albret

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Children’s Day at Parc Municipal organized by Z’Anims J

2pm: start of activities: escape game, manga drawings, face painting, sumo wrestling, inflatables, mascot, wooden games and many other activities

4:30 pm: snack for children

5:30pm: bubble show

Día del Niño en el Parque Municipal organizado por los Z’Anims J

14.00 h: inicio de las actividades: juego de escape, dibujos manga, pintura de caras, lucha de sumo, hinchables, mascota, juegos de madera y muchas otras actividades

16.30 h: merienda para los niños

17.30 h: espectáculo de burbujas

Kindertag im Stadtpark, organisiert von den Z’Anims J

14 Uhr: Beginn der Aktivitäten: Escape Game, Manga-Zeichnungen, Schminken, Sumo, Hüpfburgen, Maskottchen, Holzspiele und viele andere Aktivitäten

16:30 Uhr: Die Kinder erhalten einen Snack

17.30 Uhr: Seifenblasenshow

