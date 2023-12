Conférence de l’Utlarc : Marie Curie (1867-1934) Boulevard Veyrier-Montagnères Arcachon, 11 décembre 2023 15:00, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Deux Prix Nobel, l’un de Physique, avec son mari Pierre Curie, le second, de Chimie, récompensant ses travaux sur le radium qui ont permis d’importantes avancées scientifiques, en médecine notamment. Mais une vie traversée de tourmentes sur le plan intime..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . .

Boulevard Veyrier-Montagnères Palais des congrès

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Two Nobel Prizes, one in Physics, with her husband Pierre Curie, the second in Chemistry, for her work on radium, which led to major scientific advances, particularly in medicine. But Curie?s life was also full of personal turmoil.

Dos premios Nobel, uno de Física con su marido Pierre Curie y otro de Química por sus trabajos sobre el radio, que dieron lugar a importantes avances científicos, sobre todo en medicina. Pero su vida estuvo llena de turbulencias personales.

Zwei Nobelpreise, einen für Physik zusammen mit ihrem Mann Pierre Curie und einen für Chemie für ihre Arbeit mit Radium, die zu wichtigen wissenschaftlichen Fortschritten, insbesondere in der Medizin, führte. Ihr Leben war jedoch von vielen privaten Problemen geprägt.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Arcachon