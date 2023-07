Soirées artistiques d’Arcachon Boulevard Veyrier Montagneres Arcachon, 4 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Pour le plus grand plaisir de tous, venez retrouver tous les mardis et samedis de 18h à 23h : Exposition d’artistes peintres, de sculpteurs, caricaturistes, dessinateurs.

Front de mer, à gauche de la jetée Thiers..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 23:00:00. .

Boulevard Veyrier Montagneres

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the greatest pleasure of all, come to find every Tuesday and Saturday from 6 pm to 11 pm: Exhibition of painters, sculptors, caricaturists, drawers.

Sea front, on the left of the Thiers pier.

Todos los martes y sábados de 18:00 a 23:00, venga a disfrutar de una exposición de pintores, escultores, caricaturistas y dibujantes.

En el paseo marítimo, a la izquierda del muelle de Thiers.

Zur Freude aller finden Sie jeden Dienstag und Samstag von 18:00 bis 23:00 Uhr: Ausstellung von Malern, Bildhauern, Karikaturisten, Zeichnern.

Front de mer, links vom Thiers-Pier.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Arcachon