LES ANIMAUX FETENT NOEL Boulevard Verlynde La Haie-Fouassière, 17 décembre 2023, La Haie-Fouassière.

La Haie-Fouassière,Loire-Atlantique

La bibliothèque vous convie au spectacle : « Les animaux fêtent Noël », par la compagnie Mano&co. A partir de 4 ans.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Boulevard Verlynde Salle Sévria

La Haie-Fouassière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The library invites you to the show: « Les animaux fêtent Noël », by the Mano&co company. Ages 4 and up

La biblioteca te invita al espectáculo: « Les animaux fêtent Noël », de la compañía Mano&co. A partir de 4 años

Die Bibliothek lädt Sie zum Theaterstück: « Les animaux fêtent Noël » (Die Tiere feiern Weihnachten), von der Theatergruppe Mano&co ein. Ab 4 Jahren

