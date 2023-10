CIRQUE MONDIAL 100% HUMAIN Boulevard Télémaque Montpellier, 7 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Viens découvrir le premier cirque traditionnel 100% humain à Montpellier ! Sous le grand chapiteau, des artistes de renommée internationale et de jeunes talents ont été sélectionné pour un moment riche en émotion et convivialité..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 19:00:00. EUR.

Boulevard Télémaque

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Come and discover the first 100% human traditional circus in Montpellier! Under the big top, internationally renowned artists and young talents have been selected for a moment rich in emotion and conviviality.

Venga a descubrir el primer circo tradicional 100% humano de Montpellier Bajo la carpa, artistas de renombre internacional y jóvenes talentos han sido seleccionados para un momento rico en emoción y convivencia.

Komm und entdecke den ersten traditionellen Zirkus in Montpellier, der zu 100 % aus Menschen besteht! Unter dem großen Zirkuszelt wurden international bekannte Artisten und junge Talente ausgewählt, die für einen Moment voller Emotionen und Geselligkeit sorgen werden.

