Fête d’Halloween Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon, 31 octobre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Fête d’Halloween organisée par l’association Jeunews de 14h à 17h au Centre Social : jeux, maquillages, bonbons à gagner.

Buvette et vente de crêpes..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

Boulevard St Robert Cyprès – Centre Social

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Halloween party organized by the Jeunews association from 2pm to 5pm at the Centre Social: games, face painting, candy to be won.

Refreshment bar and sale of crêpes.

Fiesta de Halloween organizada por la asociación Jeunews de 14.00 a 17.00 h en el Centro Social: juegos, pintura de caras, golosinas para ganar.

Bar y venta de crepes.

Halloween-Party, organisiert von der Organisation Jeunews von 14 bis 17 Uhr im Centre Social: Spiele, Schminken, Süßigkeiten zu gewinnen.

Getränke und Crêpes.

