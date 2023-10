Pause bien-être maman Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon, 27 octobre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Dans le cadre de la semaine de la parentalité, venez participer à une pause bien-être..

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 . .

Boulevard St Robert Cyprès – Centre Social

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the week of parenthood, come and participate in a wellness break.

Como parte de la semana de la paternidad, venga y participe en una pausa de bienestar.

Nehmen Sie im Rahmen der Woche der Elternschaft an einer Wellness-Pause teil.

