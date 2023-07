Atelier pâtisserie en famille Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire Atelier pâtisserie en famille Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon, 19 juillet 2023, Craponne-sur-Arzon. Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire Fondant au chocolat sans beurre, muffin au citron sans gluten et crème dessert à la vanille.

Sur réservation..

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 17:00:00. .

Boulevard St Robert Centre Social Cyprès

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Butter-free chocolate fondant, gluten-free lemon muffin and vanilla crème dessert.

Reservations required. Fondant de chocolate sin mantequilla, magdalena de limón sin gluten y postre de crema de vainilla.

Es necesario reservar. Butterfreier Schokoladenfondant, glutenfreier Zitronenmuffin und Vanilledessertcreme.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay

