Conférence Boulevard St Robert, 30 juin 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Conférence animée par Lou Magaud, naturopathe et Frédérique Mugnerot : Le mal de dos, les bons gestes au quotidien.

Inscription obligatoire : 06 33 49 69 43 ou 06 13 23 60 63..

2023-06-30 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Boulevard St Robert Cyprès – Centre Social

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Conference led by Lou Magaud, naturopath and Frédérique Mugnerot: Back pain, good daily habits.

Registration required: 06 33 49 69 43 or 06 13 23 60 63.

Conferencia de Lou Magaud, naturópata, y Frédérique Mugnerot: Dolor de espalda: la forma correcta de afrontarlo cada día.

Inscripción obligatoria: 06 33 49 69 43 o 06 13 23 60 63.

Konferenz unter der Leitung von Lou Magaud, Naturheilpraktikerin, und Frédérique Mugnerot: Rückenschmerzen, die richtigen Gesten im Alltag.

Anmeldung erforderlich: 06 33 49 69 43 oder 06 13 23 60 63.

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay