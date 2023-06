Lecture et café des parents Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon, 21 juin 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Lecture sur la mer avec la médiathèque et le collectif famille.

Gratuit. Accessible dès 2 ans..

2023-06-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Boulevard St Robert Cyprès – Centre Social

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Reading about the sea with the media library and the family collective.

Free admission. Accessible to children aged 2 and over.

Lectura sobre el mar con la mediateca y el colectivo familiar.

Entrada gratuita. Para niños a partir de 2 años.

Lesung über das Meer mit der Mediathek und dem Familienkollektiv.

Kostenlos. Zugänglich ab 2 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay