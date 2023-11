INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL « LES FLOTS ENCHANTÉS » Boulevard Sarrail Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL « LES FLOTS ENCHANTÉS » Boulevard Sarrail Palavas-les-Flots, 17 décembre 2023, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots,Hérault Vendredi 15 décembre 2023 à 17h – Front de mer Rive Gauche – Infos : Facebook « Village de Noël Les Flots Enchantés » & « Noël à Palavas ».

Friday, December 15, 2023 at 5 p.m. – Front de mer Rive Gauche – Info: Facebook « Village de Noël Les Flots Enchantés » & « Noël à Palavas » Viernes 15 de diciembre de 2023 a las 17.00 h – Front de mer Rive Gauche – Info: Facebook « Village de Noël Les Flots Enchantés » & « Noël à Palavas » Freitag, 15. Dezember 2023 um 17 Uhr – Front de mer Rive Gauche – Infos: Facebook « Weihnachtsdorf Les Flots Enchantés » & « Weihnachten in Palavas »

