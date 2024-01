VILLAGE DE NOËL « LES FLOTS ENCHANTÉS » Boulevard Sarrail Palavas-les-Flots, 15 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 11:00:00

fin : 2024-01-07 21:00:00

Du vendredi 15 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 : Marché de Noël « Les Flots Enchantés » – Front de mer Rive Gauche.

Du vendredi 15 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 : Village de Noël « Les Flots enchantés » – Front de mer Rive Gauche – Infos : Facebook « Village de Noël Les Flots Enchantés » & « Noël à Palavas ». Horaires d’ouverture, tous les jours de 11 heures à 21 heures, sauf le 24, 31 décembre 2023 et le 7 janvier 2024, de 11 heures à 19 heures.

Cette année, le nouveau village de Noël de Palavas-les-Flots s’installe en bord de mer pour une toute nouvelle expérience des fêtes ouverte à tous les Palavasiens et aux habitants des alentours !

Les vagues, le sable et la magie de Noël se réuniront dans un seul endroit enchanteur.

Ne manquez pas les 3 week-ends magiques des Flots Enchantés !

1ᵉʳ week-end : Traditions Palavasiennes et Méridionales de Noël

Pour plonger dans l’authenticité de nos traditions, découvrir les coutumes, les saveurs et l’esprit festif des fêtes de fin d’année du Sud de la France.

2ᵉ week-end : La Magie de Noël

Pour être transportés dans un univers enchanté, où l’esprit des fêtes se mêle à une ambiance festive et joviale, grâce à un tourbillon d’illuminations, des personnages fantastiques et des spectacles enchanteurs.

3ᵉ Week-end : Fêtons le Passage à la Nouvelle Année

Pour clôturer en beauté cette période enchanteresse dans une ambiance festive et électrisante et une tonne de surprises pour débuter 2024 en beauté.

Rejoignez-nous. Des moments inoubliables vous attendent !

Boulevard Sarrail

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



