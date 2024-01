JAM SESSION Boulevard Saint-Rémy Machecoul-Saint-Même, vendredi 19 janvier 2024.

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19 23:00:00

Amateur ou professionnel, débutant ou confirmé, seul ou a plusieurs, viens chanter ou jouer de ton instrument favori, dans une ambiance énergique et bienveillante !

Apportez vos instruments et votre talent…et faites nous rêver

Ouverture des portes à 19h

Début Jam Session 20h30

Fermeture de la taverne et extinction des micros à 23h

Bar Chai Mamie sur place

Pas de restauration sur place

Boulevard Saint-Rémy

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par eSPRIT Pays de la Loire