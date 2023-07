Fête Nationale du 14 juillet Boulevard Saint-Pierre Tonneins, 14 juillet 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Tonneins fêtera le 14 juillet avec un concert années 80 et des feux d’artifice. Nous vous donnons rendez-vous esplanade Saint-Pierre, à partir de 19h30. Comme d’habitude, un feu d’artifice sera tiré à 23h..

Boulevard Saint-Pierre Esplanade Saint-Pierre

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Tonneins will be celebrating July 14th with an 80s concert and fireworks. We look forward to seeing you at esplanade Saint-Pierre, from 7.30pm. As usual, there will be a fireworks display at 11pm.

Tonneins celebrará el 14 de julio con un concierto de los 80 y fuegos artificiales. Le esperamos en la explanada Saint-Pierre a partir de las 19.30 horas. Como de costumbre, a las 23:00 habrá un espectáculo de fuegos artificiales.

Tonneins feiert den 14. Juli mit einem Konzert der 80er Jahre und einem Feuerwerk. Wir treffen uns mit Ihnen auf der Esplanade Saint-Pierre ab 19:30 Uhr. Wie üblich wird es um 23 Uhr ein Feuerwerk geben.

