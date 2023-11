MARCHÉ DE NOËL Boulevard Saint-Laurent Petit-Mars, 10 décembre 2023, Petit-Mars.

L’Association des commerçants et artisans de Petit Mars organise le Marché de Noël.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Boulevard Saint-Laurent

Petit-Mars 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Association des commerçants et artisans de Petit Mars organizes the Christmas Market

La Association des commerçants et artisans de Petit Mars organiza su Mercado de Navidad

Die Vereinigung der Händler und Handwerker von Petit Mars organisiert den Weihnachtsmarkt

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire