Les Foulées du Sanglier et le Challenge Matthieu Irigoin Boulevard saint Guily Salies-de-Béarn, 10 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Cette année, la nouvelle édition des foulées du sanglier / Challenge Matthieu Irigoin se déroulera le dimanche 10 Décembre 2023 à Salies de Béarn.

Un évènement emblématique dans notre région organisé dans le cadre du Téléthon et un hommage à notre camarade sapeur-pompier Salisien, le Caporal Chef Matthieu Irigoin, Sapeur Pompier de Paris décédé sur intervention le 14 septembre 2002 à Neuilly sur Seine.

Cette année encore les Foulées se déclinent sur :

9h15 : marche 10 kms.

9h30 : marche 5 kms.

10h00 : course 10 kms par équipe de 3 ou non.

10h15 : course 5 kms.

Le Challenge Matthieu Irigoin, ouvert à tous, récompensera la meilleure équipe composée de 3 coureurs sur le parcours du 10 km.

Nous comptons sur l’équipe détentrice du trophée pour venir le remettre en jeu cette année.

Venez participer à un moment de partage et de solidarité en famille !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 12:00:00. .

Boulevard saint Guily Casino

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, the new edition of the foulées du sanglier / Challenge Matthieu Irigoin will take place on Sunday December 10, 2023 in Salies de Béarn.

An emblematic event in our region, organized as part of the Telethon, and a tribute to our Salisien firefighter comrade, Caporal Chef Matthieu Irigoin, Sapeur Pompier de Paris, who died in action on September 14, 2002 in Neuilly sur Seine.

This year’s Foulées will once again take place over :

9.15am: 10km walk.

9:30am: 5km walk.

10.00am: 10km race in teams of 3 or more.

10.15am: 5km race.

The Matthieu Irigoin Challenge, open to all, will reward the best team of 3 runners on the 10 km course.

We’re counting on the trophy-holding team to come and put it back on the line this year.

Come and take part in a moment of sharing and solidarity with your family!

Este año, la nueva edición de las foulées du sanglier / Desafío Matthieu Irigoin tendrá lugar el domingo 10 de diciembre de 2023 en Salies de Béarn.

Se trata de un evento emblemático en nuestra región, organizado en el marco del Teletón y en homenaje a nuestro compañero bombero salisiense, el cabo mayor Matthieu Irigoin, bombero de París fallecido el 14 de septiembre de 2002 en Neuilly sur Seine.

Un año más, las Foulées se desarrollarán a lo largo de :

9.15 h: 10 km a pie.

9.30 h: 5 km a pie.

10h00: carrera de 10 km en equipos de 3 o más personas.

10.15 h: carrera de 5 km.

El Desafío Matthieu Irigoin, abierto a todos, se otorgará al mejor equipo de 3 corredores en el recorrido de 10 km.

Contamos con que el equipo que ganó el trofeo venga a ponerlo en juego este año.

¡Ven y únete a la diversión en familia!

Die diesjährige Ausgabe der « foulées du sanglier / Challenge Matthieu Irigoin » findet am Sonntag, den 10. Dezember 2023 in Salies de Béarn statt.

Ein symbolträchtiges Ereignis in unserer Region, das im Rahmen des Telethon organisiert wird und eine Hommage an unseren Feuerwehrkameraden aus Salisien, den Hauptgefreiten Matthieu Irigoin, Feuerwehrmann aus Paris, ist, der am 14. September 2002 in Neuilly sur Seine bei einem Einsatz ums Leben gekommen ist.

Auch in diesem Jahr werden die « Foulées » angeboten:

9.15 Uhr: Wanderung 10 kms.

9.30 Uhr: Wanderung 5 kms.

10.00 Uhr: 10-km-Lauf in Dreier- oder Nicht-Dreierteams.

10.15 Uhr: Lauf 5 kms.

Der Challenge Matthieu Irigoin, der für alle offen ist, belohnt das beste Team, das aus 3 Läufern auf der 10-km-Strecke besteht.

Wir rechnen damit, dass das Team, das den Pokal bisher innehatte, ihn in diesem Jahr erneut ausspielen wird.

Kommen Sie und nehmen Sie an einem Moment des Teilens und der Solidarität mit Ihrer Familie teil!

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Béarn des Gaves