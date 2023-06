La Piperadère Boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn, 15 août 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Un goût de terroir… Découvrez la culture béarnaise avec ce concours gastronomique de Piperade, délicieuse recette.

Assistez également aux lancer d’espadrille, marché gourmand, chants : tout y est!

La Pipéradère a été créée en 1997 par Thierry Bourgeois, cuisinier de métier, elle fête aujourd’hui ses 26ans! Les participants ont jusqu’à 17h pour cuisiner. Un prix d’ambiance est aussi remis en fin de journée, ce qui incite les équipes à rivaliser de créativité pour décorer leur stand. Les vainqueurs se voient remettre trophées et cadeaux..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 19:00:00. EUR.

Boulevard Saint Guily Parc du Casino

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A taste of the region… Discover the culture of Béarn with this gastronomic competition for Piperade, a delicious recipe.

There’s also espadrille throwing, a gourmet market and singing: it’s all there!

The Pipéradère was created in 1997 by Thierry Bourgeois, a chef by trade, and is now celebrating its 26th anniversary! Participants have until 5pm to cook. An ambiance prize is also awarded at the end of the day, encouraging teams to rival each other in creativity when decorating their stands. The winners receive trophies and gifts.

El sabor de la región… Descubra la cultura bearnesa con este concurso gastronómico de Piperade, una deliciosa receta.

También hay lanzamiento de alpargatas, mercado gastronómico y canto: ¡todo está allí!

La Pipéradère, creada en 1997 por Thierry Bourgeois, cocinero de profesión, celebra ahora su 26º aniversario. Los participantes tienen hasta las 17.00 horas para cocinar. Al final de la jornada también se concede un premio de ambientación, que anima a los equipos a rivalizar en creatividad a la hora de decorar sus stands. Los ganadores recibirán trofeos y regalos.

Ein Geschmack der Region… Entdecken Sie die Kultur der Béarnaise mit dem gastronomischen Wettbewerb für Piperade, einem köstlichen Rezept.

Besuchen Sie auch die Espadrille-Wettbewerbe, den Gourmet-Markt und die Gesänge: alles ist dabei!

Die Piperadère wurde 1997 von Thierry Bourgeois, einem gelernten Koch, ins Leben gerufen und feiert heute ihr 26-jähriges Bestehen! Die Teilnehmer haben bis 17 Uhr Zeit, um zu kochen. Am Ende des Tages wird auch ein Preis für das Ambiente verliehen, der die Teams dazu anspornt, ihre Stände kreativ zu dekorieren. Die Gewinner erhalten Pokale und Geschenke.

