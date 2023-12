Salon déco Bellissimo Limoges 2024 Boulevard Robert Schuman Limoges, 8 mars 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 10:00:00

fin : 2024-03-10 19:00:00

La nouvelle édition du Salon Déco Béllissimo de Limoges se tiendra du 8 au 10 mars 2024. Le Parc des expositions de Limoges accueillera plus de 230 professionnels de l’habitat, du jardin & de la déco. Voilà quelques années que le Salon Déco Bellissimo à trouver sa place au coeur de cet événement.

Construction, rénovation, équipement, aménagement intérieur et extérieur : toutes les facettes de la maison seront présentes lors des 3 jours d’ouverture. Parmi eux 60 artisans, artistes, décorateurs et créateurs vous donnent rendez-vous pour découvrir votre prochain coup de coeur..

Boulevard Robert Schuman Parc Exposition Limoges

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par SPL Terres de Limousin