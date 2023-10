Salon des Antiquaires Boulevard Robert Schuman Limoges, 4 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

SALON DES ANTIQUAIRES le 4 et 5 novembre.

Retrouvez 50 marchands professionnels venus de toute la France.

Marchandises exposées : Meubles, faïences, luminaires, bibelots, livres, vieux linges…

Petite restauration sur place, buvette..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:00:00. EUR.

Boulevard Robert Schuman Pavillon de Buxerolles

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



ANTIQUES FAIR November 4 and 5.

50 professional dealers from all over France.

Goods on display: Furniture, earthenware, lighting, knick-knacks, books, old linen?

Snacks and refreshments on site.

FERIA DE ANTIGÜEDADES los días 4 y 5 de noviembre.

Reúnase con 50 marchantes profesionales de toda Francia.

Objetos expuestos: muebles, loza, iluminación, curiosidades, libros, ropa antigua, etc

Aperitivos y refrescos in situ.

SALON DES ANTIQUAIRES am 4. und 5. November.

Hier finden Sie 50 professionelle Händler aus ganz Frankreich.

Ausgestellte Waren: Möbel, Fayencen, Leuchten, Nippes, Bücher, alte Wäsche?

Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Limoges Métropole