Salon du chiot Boulevard Robert Schuman Limoges, 14 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Un événement pour les passionnés du monde canin où de nombreux chiots pourront être admirés sans modération. Il y en aura pour tous, de nombreuses races seront représentées. Les éleveurs qui se rassembleront viendront des 4 coins de l’hexagone.

Sur place : structures gonflables réservées aux enfants des visiteurs.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 18:30:00. EUR.

Boulevard Robert Schuman Parc des Expositions de Limoges

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An event for canine enthusiasts where numerous puppies can be admired without moderation. There will be something for everyone, with many breeds represented. Breeders will be gathering from all 4 corners of France.

On-site: inflatable structures reserved for visitors? children.

Es un acontecimiento para los amantes de los perros, con multitud de cachorros que admirar sin moderación. Habrá para todos los gustos, con numerosas razas representadas. Se reunirán criadores de todos los rincones de Francia.

In situ: estructuras hinchables reservadas a los niños de los visitantes.

Eine Veranstaltung für Liebhaber der Hundewelt, bei der zahlreiche Welpen hemmungslos bestaunt werden können. Es wird für jeden etwas dabei sein, da viele Rassen vertreten sind. Die Züchter, die sich hier versammeln, kommen aus ganz Frankreich.

Vor Ort: Aufblasbare Hüpfburgen für die Kinder der Besucher.

