Limoges Tattoo Show #2 Boulevard Robert Schuman Limoges, 9 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Deuxième édition de Limoges tattoo show !

150 tatoueurs venus de la France et de l’étranger pour un week-end de pure folie autour de notre passion « le tatouage »

Il y aura aussi des shows, des concours des plus beaux tatouages. Buvettes et Food truck locaux..

Boulevard Robert Schuman Parc des Expositions de Limoges

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Second edition of Limoges tattoo show!

150 tattoo artists from France and abroad for a weekend of pure madness around our passion « tattooing »

There will also be shows and competitions for the most beautiful tattoos. Local refreshment stands and food trucks.

El segundo salón del tatuaje de Limoges

150 tatuadores de toda Francia y del extranjero para un fin de semana de pura locura en torno a nuestra pasión, el tatuaje

También habrá espectáculos y concursos para los tatuajes más bonitos. Avituallamientos locales y food trucks.

Zweite Ausgabe der Limoges tattoo show!

150 Tätowierer aus Frankreich und dem Ausland für ein Wochenende voller purer Verrücktheit rund um unsere Leidenschaft « die Tätowierung »

Es wird auch Shows und Wettbewerbe für die schönsten Tattoos geben. Getränke und lokale Foodtrucks.

