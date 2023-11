MARCHE DE NOEL boulevard Pusterle Vallet, 1 décembre 2023, Vallet.

Vallet,Loire-Atlantique

Le samedi de 12h à 21h et le dimanche de 9h à 18h : 2ème édition du marché de Noël !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

boulevard Pusterle

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Saturday from 12pm to 9pm and Sunday from 9am to 6pm: 2nd edition of the Christmas market!

Sábado de 12h a 21h y domingo de 9h a 18h: ¡el 2º mercado de Navidad!

Am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr: 2. Weihnachtsmarkt!

Mise à jour le 2023-11-27 par eSPRIT Pays de la Loire