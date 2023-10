La Maison du Surf fête Halloween Boulevard Prince de Galles Biarritz, 31 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Fête d’ Halloween, la Maison du Surf organise des animations sur la Côte des Basques le 31 octobre .

15h30 : Apparition du Fantôme de la Belza qui devrait prendre quelques vagues avant de distribuer des bonbons

19h : concert avec le groupe rock Egoa.

Boulevard Prince de Galles Maison du Surf

As part of the Halloween festivities, the Maison du Surf is organizing activities on the Côte des Basques on October 31st .

3.30pm: Appearance of the Phantom of the Belza, who should catch a few waves before handing out sweets

7pm: Concert by rock band Egoa

Como parte de las celebraciones de Halloween, la Maison du Surf organiza actos en la Costa de los Vascos el 31 de octubre.

15.30 h: Aparición del Fantasma de la Belza, que debería coger algunas olas antes de repartir caramelos

19.00 h: Concierto del grupo de rock Egoa

Im Rahmen des Halloween-Festes organisiert das Maison du Surf am 31. Oktober Animationen an der Côte des Basques.

15:30 Uhr: Das Phantom von La Belza erscheint und wird einige Wellen nehmen, bevor es Süßigkeiten verteilt

19 Uhr: Konzert mit der Rockband Egoa

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Biarritz