Forum des associations de Nérac Boulevard Pierre de Coubertin Nérac, 2 septembre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Forum des associations de la ville de Nérac : culture, loisirs, sports, caritatif.

Démonstrations et initiations gratuites, renseignements et inscriptions..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 13:00:00. .

Boulevard Pierre de Coubertin Stade André Duprat

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Forum des associations de la ville de Nérac: culture, loisirs, sports, charities.

Free demonstrations and initiations, information and registration.

Forum des associations de la ville de Nérac: cultura, ocio, deportes, asociaciones benéficas.

Demostraciones y presentaciones gratuitas, información e inscripciones.

Forum der Vereine der Stadt Nérac: Kultur, Freizeit, Sport, karitative Zwecke.

Kostenlose Vorführungen und Einführungen, Informationen und Anmeldungen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT de l’Albret